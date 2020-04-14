جامعة أمريكية تتراجع عن اعداد إصابات كورونا في العالم

تراجعت"جونز هوبكنز" الأمريكية بشأن اعلانها عن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا، بعد ان أكدت عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم المليونين ، مشيرة ً الى ان العدد لايزال أكثر بقليل من 1.9 مليون.

وقالت الجامعة، التي تجري إحصاءات حالات كورونا في العالم، إن حصيلة المصابين تبلغ حاليا مليونا و919 ألف شخص، فيما يقترب عدد الوفيات من 120 ألفا، وحالات الشفاء من 450 ألفا.

حصة الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية مع حوالي 582 ألف حالة، بينها أكثر من 23600 وفاة، تليها إسبانيا مع 170 ألف إصابة بينها أكثر من 17,7 ألف وفاة، ثم إيطاليا مع 159,5 ألف إصابة ونحو 20,5 ألف وفاة