ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين ببحر السوداينة شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:10 - 14 ابريل 2020
الصيادين الصيادين
جوال
مشاركة

استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 14/4/2020 ، بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الشمالية.

وقالت المصادر انه تم استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات