وزير التنمية الاجتماعية يكشف : هكذا تم اختيار المستفيدين الجدد من مخصصات الشؤون!

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الثلاثاء 14/4/2020، ان الوزارة زادت من أعداد المستفيدين من مخصصات التنمية الاجتماعية ، وفقا لمعاير محددة وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة 9 الآف و236 أسرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد المنتفعين في غزة ل80 الفاً.

وقال مجدلاني خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، انه تم إختيار عدد من الأسر وفقا لقاعدة بيانات بوزارة التنمية عن الأسر المحتاجة ، حيث كان لدينا تقرير بحجم تداعيات إجراءات "وباء كورونا على الاسر الفقيرة وزيادة الضغط الاجتماعي ، موضحاً ان الاختيار وفقا للأسر الاكثر فقراً ولعدد أفراد الاسرة وما يتواجد بها من اطفال وكبار سن ومعاقين.

وبين المجدلاني انه تم أخد أسماء 9 الآف و236 أسرة من قوائم الانتظار وممن تنطبق عليهم الشروط

بواقع زيادة 11 مليون و 290الف وبذل ارتفع العدد في قطاع غزة الى 80 ألف أسرة ، مشيراً الى ان العدد الاجمالي للاسر المستفيدة في قطاع غزة بلغت 105 مليون و754 الف ، وضل عدد المستفيدين في الضفة كما هو أي "35147" .

وبين مجدلاني ان معدل الأسر التي تستفيد من الدفعة الحالية هي 114 الف و 658 أسرة بواقع 136مليون و320 الف شيقل ، ليرتفع عدد المستفيدين في قطاع غزة لـ80 ألفاً .

وقال مجدلاني ان عدد الاسر التي استفادت من مخصصات الشؤون خلال دفعة الصرف الماضي شهر 12 بلغ 70 الف و 275 اسرة ، بواقع 94 مليون و461 الف شيكل ، في حين بلغ عدد المستفيدين في الضفة عن الدفعة السابقة 135 الف 147 اسرة بواقع 30مليون 566 الف شيقل ، اي ان الدفعة الماضية بلغت 105422 بواقع 125 مليون.

وبشأن أليات الصرف ، بين ان سلطة النقد توزع عملية التوزيع اليوم ، وموضحاً ان عدد من الاسر الجديدة لايوجد لديهم بطاقات صرف وسلطة النقد ستنسق مع البنوك .

\ويشار الى ان وباء كورونا فرضاً وافقاً جديداً على الاسر الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة ، الذي يعاني الحصار منذ عدة سنوات .