تمديد مدة تشكيل حكومة الاحتلال بعد طلب مشترك من نتنياهو وغانتس

قرر "رؤوفين ريفلين" رئيس الاحتلال تمديد مهلة تشكيل حكومة الممنوحة لرئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، وذلك بعد تقديم بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال عرضاً في محاولة أخيرة للتوصل إلى حكومة وحدة، على ان تنتهي المدة الممنوحة لغانتس مساء يوم الاربعاء .

وعقد نتنياهو جلسة مع غانتس، الليلة الماضية في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي، وذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقاها في وقت سابق مساء الإثنين، لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

قدم غانتس ونتنياهو طلبا مشتركا لريفلين، بتمديد فترة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة بـ14 يوما، علما بأن مهلة الـ28 الممنوحة لغانتس انتهت الليلة.

واستجاب ريفلين للطلب، وقال في بيان صدر عن ديوانه: "بناء على البيان الذي أصدره أمس، تلقى الرئيس طلبا مشتركا من نتنياهو وغانتس بتمديد الفترة الممنوحة للأخير"، وأضاف "تم تقديم الطلب بموافقة الطرفين بعد التوصل إلى تفاهمات جعلتهما قريبان جدا من الاتفاق". وبناء عليه قرر ريفلين "تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي يوم الأربعاء، 15 نيسان/ أبريل، عند منتصف الليل."

ويشار الى ان ريفلين رفض طلبا مماثلا، الأحد، أنه ما لم يتم توقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة، حتى منتصف ليل الإثنين، فسوف ينقل التكليف إلى الكنيست، ولن يؤول إلى نتنياهو.