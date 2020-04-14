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رابط فحص أسماء المستفيدين ..التنمية الاجتماعية تبدأ بصرف مخصصات الشؤون اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:08 - 14 ابريل 2020
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تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 14/4/2020، بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في كل من غزة والضفة والقدس المحتلة.

و كانت سلطة النقد الفلسطينية، أكدت في وقت سابق أنه تم تأمين كافة الموارد المالية اللازمة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لكافة المستفيدين.

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة  انه سيتم ارسال  رسالة للمنتفعين الجدد الذين تم اعتماد الصرف لهم في الدفعة الحالية من مخصصات التنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 14-4-2020 ، في حين انه لن  يتم ارسال رسائل للمنتفعين السابقين كونهم مستفيدين بشكل طبيعي.

كما اكدت الوزارة انه سيتم نشر أليات الصرف حسب خطة سلطة النقد التي سيتم نشرها على موقع الوزارة

و للاستعلام عن اسماء المستفيدين اضغط هنا

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