الطقس اليوم الثلاثاء 14/4/2020: أجواء ربيعية

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 14/4/2020، غائم جزئيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق.

وغدا الأربعاء 15/4/2020، يكون الطقس غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس16/4/2020 ، يكون الطقس غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر.