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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:25 - 13 ابريل 2020
ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء اليوم، لشاب من مدينة الخليل كان يعمل داخل الاراضي المحتلة عام 48.

وأضاف ملحم في بيان صحفي، وصلنا نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، أن الشاب (27 عاما) كان يعمل في مهنة الدهان، داخل الاراضي المحتلة، وعاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتبينت إصابته بفيروس كورونا.

وبتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى "274" إصابة مؤكدة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى "36 "إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى"310 " إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اليوم 58 حالة أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.

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