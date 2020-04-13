جنود الاحتلال يشتكون الجوع في قواعدهم العسكرية

اشتكت عائلات جنود في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من عدم توفر طعام كاف لأبنائهم الذين لم يغادروا قواعدهم العسكرية منذ نحو شهر، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. بحسب القناة العبرية الثانية.

وقالت عائلات جنود، في تقرير أعدته القناة العبرية، إن أبناءهم "يتعرضون للجوع في ظل عدم وجود طعام كاف بالقواعد العسكرية".

واتخذت الحكومة الاسرائيلية قراراً بإلزام الجنود منذ نحو شهر، بالبقاء في قواعدهم خشية اصابتهم بفيروس كورونا وتعطيل عمل وحدات كاملة. وتم إلغاء العمل بالاجازات.

ويمنع أهالي الجنود من زيارة أبنائهم أو إرسال الطعام لهم أو أي أغراض ومستلزمات يحتاجونها.

من جانبه، اعترف مسؤولون بالجيش الإسرائيلي بوجود حالات نقص طعام "محدودة وجرى التعامل معها" داخل القواعد.

وأصيب بفيروس كورونا نحو 11235 إسرائيلياً بينهم 155 جندياً، فيما بلغت حالات الوفاة، 113 حالة.