حظر تجول شامل في الخرطوم ثلاثة أسابيع لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت السودان اليوم الاثنين فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من يوم السبت القادم، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 بعد تسجيل عشر إصابات في يوم واحد. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وقال أكرم التوم وزير الصحة السوداني في بيان بثه التلفزيون الرسمي "وصلت حالات المصابين بفيروس كورونا حتى منتصف ليل الأحد الثاني عشر من نيسان / أبريل إلى عشر حالات ومن بين هذه الحالات رجل أجنبي توفي داخل مستشفى بالخرطوم".

واشتكى التوم من نقص الأدوية ومستلزمات الوقاية للكوادر الصحية، وقال "ليس عندنا أدوية ومعينات الوقاية للكادر الصحي اقتربت من النفاد كما أن مواد الفحص التي حصلنا عليها من المنحة الصينية قاربت على النفاد". وأكد الوزير وفاة أحد الموجودين في العزل الصحي ليرتفع عدد المتوفين جراء الوباء إلى أربعة.

وأضاف "بهذه الإصابات الجديدة وصلنا إلى مرحلة الانتشار المجتمعي".