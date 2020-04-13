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تسجيل 20 وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:48 - 13 ابريل 2020
كورونا في الجزائر كورونا في الجزائر
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أعلنت الجزائر اليوم الاثنين، عن تسجيل 20 وفاة جديدة و69 إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 313 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 1983 موزعة في 46 ولاية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات الوباء جمال فورار، في بيان صحافي، عن تعافي 10 حالات جديدة، ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 601 شخص.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال في وقت سابق اليوم، خلال اجتماعه باللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في مقر وزارة الصحة، إنه متفائل ويتوقع بنهاية شهر نيسان/ أبريل خروج بلاده من النفق، وذلك على خلفية خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين.

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