السعودية تكشف عن مصليات جماعية في الطائف

كشفت جولات الاستقصاء الوبائي التابعة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف السعودية، عن مصليات جماعية داخل مساكن العمالة، تخالف القرارات والتعليمات التي تهدف إلى الحد من انتشار كورونا.

وأشارت الفرق الصحية، إلى أن الجولات أظهرت وجود مصانع ومعامل لإنتاج الأطعمة والمخبوزات غير مرخصة داخل تلك المساكن، وتمت إحالة القائمين عليها إلى الجهات المختصة للتعامل معهم وفق القانون.

وتستهدف الفرق الاستقصائية الأحياء المزدحمة والمكتظة بالسكان وتحديدا العمالة، وأنهت عمليات التفتيش في أحياء وادي النمل، واليمانية، والصناعية، فيما تواصل فرق التفتيش مهامها في حي البخارية.

وأقنعت الفرق الأشخاص الذين افتتحوا مصليات جماعية داخل تلك المساكن بقرار تعليق أداء صلاة الجماعة لتحقيق مبدأ السلامة وعدم انتشار الفيروس.