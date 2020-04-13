طقس فلسطين اليوم وحتى الخميس المُقبل في جميع محافظات غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة الى دافئة نهاراً ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناُ.

أما بعد غدٍ الأربعاء، فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة الى دافئة نهاراً ، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة الى معتدلة في المناطق المنخفضة ، مع سحب مرتفعة ، وتكون الرياح شمالية غربية .

اما الخميس المقبل، فمن المقرر أن يطرا انخفاض على درجات الحرارة خصوصاً بعد منتصف النهار وفترة المساء ، وتكون السماء غائمة جزئياً مع رياح متقلبة ، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق مع رياح شمالية غربية يرافقها هبات نشطة أحياناً.