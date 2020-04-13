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طقس فلسطين اليوم وحتى الخميس المُقبل في جميع محافظات غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:33 - 13 ابريل 2020
طقس فلسطين اليوم وحتى الخميس المُقبل في جميع محافظات غزة طقس فلسطين اليوم وحتى الخميس المُقبل في جميع محافظات غزة
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة الى دافئة نهاراً ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناُ.

أما بعد غدٍ الأربعاء، فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة الى دافئة نهاراً ، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة الى معتدلة في المناطق المنخفضة ، مع سحب مرتفعة ، وتكون الرياح شمالية غربية .

اما الخميس المقبل، فمن المقرر أن يطرا انخفاض على درجات الحرارة خصوصاً بعد منتصف النهار وفترة المساء ، وتكون السماء غائمة جزئياً مع رياح متقلبة ، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق مع رياح شمالية غربية يرافقها هبات نشطة أحياناً.

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