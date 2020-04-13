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أردوغان يعلن عن حظر التجول لمدة يومين قادمين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:54 - 13 ابريل 2020
اردوغان اردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، حظر التجول يومي السبت والأحد القادمين لتجنب الفوضى، موضحاً أن تركيا تحرز تقدما هاما في السيطرة على جائحة كورونا.

وأكد أردوغان أن تركيا لا تعاني من مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها، موضحاً أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة.

وشدد على أن بلاده ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا، مشيراً إلى أن أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة ومستمرة في الأيام المقبلة.

ولفت أردوغان إلى أنه رفض استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه.

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