الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع ويتراجع بصورة أبطأ

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا مازال ينتشر بسرعة في ظل تباطؤ تراجعه، مؤكدة أن رفع أي إجراءات اتخذت للحد من انتشاره في الدول يجب أن يكون ببطئ، معلنة أنها ستنشر تعليمات بخصوص الدول الراغبة في تقليل الاجراءات.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، لايجب الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، في انتشاره السريع.

وأكد غبريسوس في مؤتمر صحفي، أن عدوى فيروس كورونا تتصاعد بشكل سريع جدا، لكنها تتراجع بصورة أبطأ، وذكر أن منظمة الصحة العالمية ستصدر غدا الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود، تشمل 6 معايير أكثر أهمية.