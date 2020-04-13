روحاني: يوجد فيروس أخطر على البشرية من كورونا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الإمبريالية الأمريكية فيروس أخطر على البشرية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، تطرقا فيه للحديث عن فيروس أخطر وأشد من فيروس كورونا على البشرية، والمتمثل في الامبريالية الامريكية.

واعتبر روحاني أن "الأطماع الأمريكية وغطرستها تمارس الضغوط دوما على الشعوب المستقلة والحرة مثل إيران وفنزويلا".

وأضاف أن إيران وفنزويلا استطاعتا من خلال تضامنهما وتعاونهما، الصمود أمام تفشي وباء كورونا وأمام "الفيروس القديم المتمثل في أمريكا".

وأطلع روحاني نظيره الفنزويلي على البرامج والإجراءات التي اعتمدتها بلاده لمواجهة الفيروس والنجاحات التي حققتها في مجال تشخيص المرض وعلاجه. وأضاف: "مستعدون لنقل تجاربنا في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى البلد الصديق فنزويلا".

وشدد على أن "الحظر الأمريكي المجحف واللامشروع المفروض على إيران وفنزويلا في مجال إنتاج النفط يتعارض مع القواعد الدولية والمبادئ الإنسانية".