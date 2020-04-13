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وصول الدفعة الأولى من العالقين في مصر الى قطاع غزة عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:14 - 13 ابريل 2020
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (11) تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (11)
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بدأت اعداد من المسافرين العالقين في الجانب المصري عصر اليوم الاثنين بالوصول الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة.

و فُتح معبر رفح البري اليوم استثنائياً حتى الخميس المقبل، لتسهيل عودة المواطنين الذين كانوا عالقين في الجانب بسبب اغلاق المعبر خلال الاسابيع الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا,

وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت اليوم الاثنين 13/4/2020، انتهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال العالقين على معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق إجراءات وقائية كاملة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، أن قطاع غزة سيستقبل اليوم أولى دفعات العالقين عبر معبر رفح، حيث أتمت وزارته كافة الترتيبات بهذا الشأن ومراكز الحجر لكافة المواطنين.

يذكر، أن إجراءات طارئة تتبعها الحكومة بغزة خشية تفشي "فيروس كورونا" في قطاع غزة، خاصةً من مخاوف إصابة المسافرين بالفيروس قبل عودتهم، فكانت الحاجة لحجرهم صحياً للتأكد من سلامتهم.

تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (12)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (11)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (10)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (9)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (8)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (7)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (6)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (5)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (4)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (3)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (1)
تسهيل دخول العالقين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا (2)
 

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