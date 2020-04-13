طلبة (توجيهي) يتحدونّ إجراءات "كورونا" بمتابعة دروسهم على القنوات الإعلامية

لجأ الطالب محمد أحمد وزميله إلى متابعة دروسهما في الثانوية العامة (توجيهي) سويًا على شاشة التلفاز و الإذاعة و الحلقات المعروضة على الانترنت، بعد أن أغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها في ظل الإجراءات المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويراجع أحمد مع زميله محمود مليحة مساقات (توجيهي) الفرع العلمي في بيته الكائن في شمال قطاع غزة، إذ يناقشان معًا أسئلة المواد وإعادة مراجعة الدروس، استعدادًا للامتحانات النهائية المزمع عقدها في 31/5/2020، في وقت قلص فيه المعلمين الحصص "الخصوصي" للطلبة، بسبب الوباء.

وفي تاريخ 5/4/2020، أعلن الرئيس محمود عباس، تمديد حالة الطوارئ القصوى لمدة شهر إضافي، لمواجهة "كورونا"، ويشمل القرار إغلاق المرافق العامة والسياحية والمؤسسات التعليمية، وبذلك فرضت الاجراءات على طلبة الثانوية العامة الجلوس في منازلهم، مع فتح نوافذ القنوات لشرح المنهج.

وانصاعت الجامعات الفلسطينية والمدارس في غزة إلى القرار الرئاسي، وقرروا إغلاق أبواب الدارسة أمام الطلبة إلى حين إعادة النظر في ذلك، واستبدلوا التعليم التقليدي بالتعليم الالكتروني أو التعليم عن بعد، لإتمام عملية الدراسة والتواصل مع الطلبة.

ومنذُ اسابيع، نشرت وزارة التربية والتعليم الشهر الحالي، المواد المطلوبة والمقطوعة في امتحان الثانوية العامة بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، نظرًا لعدم شرح المواد المحذوفة في المدارس بسبب الإجراءات المتبعة في إغلاق الدراسة، في إطار لتخفيف العبء على الطلبة.

وخصصت بعض الفضائيات والاذاعات المحلية في فلسطين، حلقات خاصة من خلال استضافة مدرسين لشرح المساقات، والاجابة على الاستفسارات، من خلال مشاركة الطلبة واستضافتهم في البرامج، كما هو موجود في تلفزيون فلسطين وفلسطين اليوم وإذاعة القدس وغيرها.

ويتابع الطالبان أحمد ومليحة الدروس المعروضة على الانترنت عبر جهاز اللاب توب، قد نشرها معلمي الثانوية والتي تشرح مباحث (توجيهي) المختلفة، ويقول أحمد لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"انه يقرأ المواد المطلوبة للمساقات المعروضة على وسائل الاعلام، من أجل فهمها ومراجعتها عن قرب".

وأضاف الطالب في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين :"أنه يشاهد البرامج التعليمية المعروضة على شاشات التلفاز المحلية والانترنت والمسموعة على الاذاعة يوميًا، لتعويض ما الحصص الفائتة عليه في المدرسة وتدقيقها".

وعادةً ما تنشط المراكز العلمية المتخصصة في إعادة مراجعة المساقات لطلبة (توجيهي) في هذه الأيام التي تسبق الامتحانات النهائية، إلا أن إجراءات قانون الطوارئ قلصت من دورها، ويقول الطالبان :"أنهما أرادا تعويض الحصص الخصوصية من خلال التوجه إلى التعليم الالكتروني أو التعليم عن بعد".

وعن شرح المواد عبر قنوات الاتصال الاعلامية المتعددة، أوضحا، "أنها تلبي استفساراتهم حول المساقات الـ9 وتجيب على الأسئلة المطروحة بالإجابات متكاملة".

وقال مدير عام وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان "إن وزارته قامت بحصر ما تم اخذه من الكتاب المقرر بالنسبة للثانوية العامة، بعد اجتماعًا لها في لجنة الطوارئ".

وأضاف عليان في تصريحات صحفية له الشهر الماضي، أن التعليم عقدت مع ثلاث محطات فضائية محلية وهي فضائية القدس المفتوحة والنجاح وفلسطين، وستبث تلك القنوات حلقات تعليمية لطلبة "توجيهي" تضم خيرة المعلمين.