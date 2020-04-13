تفاصيل وفاة العراقي كامل إبراهيم فى بغداد خلال جائحة فيروس كورونا

نعت نقابة الفنانين العراقيين، أمس الأحد الفنان العراقي كامل ابراهيم والذي توفي اليوم إثر مرض عضال.

وذكرت النقابة في بيان مقتضب: “ببالغ الحزن والاسى ننعى نقابة رحيل الفنان كامل ابراهيم والذي وافته المنية هذا اليوم إثر مرض عضال لم يمهله كثيراً سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان”.

يذكر ان “الفنان كامل ابراهيم فنان صاحب حضور بارز على الشاشة منذ بدايته طالبا حينها سنة 1997 وبعدها قدم العديد من الاعمال واستمر في التلفزيون والسينما والمسرح”.

وفاة كامل ابراهيم تأتي في ظل الاستعدادات لاطلاق عدد من مسلسلات شهر رمضان المبارك، و في وقت ينشغل فيه العالم بأزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، و يؤثر على استقرار الأوضاع في مختلف المناحي الحياتية في البلاد العربية و العالمية منذ أكثر من 4 أشهر.