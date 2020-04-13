تراجع اسعار الذهب مع صعود الدولار بعد اتفاق "أوبك+"

تراجعت أسعار الذهب و ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، بعد اتفاق "أوبك+" بشأن خفض تاريخي لإنتاج النفط، ودفع من تطورات أزمة كورونا.

وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بفيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح خسائر الذهب.

وبحلول الساعة 05:22 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1682.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع لأعلى مستوى منذ التاسع من آذار/مارس يوم الجمعة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1732.90 دولار للأوقية.

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل التفشي، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 آذار/ مارس، أعلن المركزي الأمريكي يوم الخميس عن حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.

ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو، لكنهم تركوا السؤال بشأن كيفية تمويل التعافي في التكتل الذي يتجه صوب ركود عميق دون إجابة.

وانخفضت أسعار العملات المرتبطة بالسلع الأولية مقابل الدولار والين، إذ فشل اتفاق على خفض قياسي لإنتاج النفط من جانب دول منتجة كبيرة في تبديد أثر المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الطلب العالمي على الموارد.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين يُعتبران مقياسا للمخاطرة في السوق، في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن توقعات استهلاك السلع الأولية.

بينما انخفضت الأسهم في أنحاء العالم مع تأهب المستثمرين للمزيد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتظل الأسواق المالية في حالة من التوتر بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد إذ تدفع قيود صارمة على تنقل الأشخاص الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.

وصعد الدولار إلى 1.0950 مقابل اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2509 دولار وسجل في أحدث تعاملات 87.57 بنس لليورو.

واحتفظ الإسترليني بمكاسبه بعد أن غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى بعد علاجه من كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.