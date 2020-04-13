مطالبات بدعم الأسرى في ظل تفشي جائحة كورونا

قال مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان إن الاحتلال يريد قتل الأسرى وصورتهم ونموذجيتهم، مضيفا أن الاحتلال يعمل على إيذاء الأسرى بأي شكل كان، ويتلذذ بالإساءة لهم.

جاء ذلك خلال موجة إذاعية مشتركة نظمتها إذاعة صوت الأسرى بالشراكة مع مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، والإذاعات المحلية (القدس، الرأي، الأقصى، الوطن، الشعب)؛ احياءً لذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

ولفت د. عليان إلى أن حالة قلق لا زالت سائدة في صفوف الأسرى وذويهم، وأن العدو لا يستجيب للمطالبات الدولية.

وأكد أن الأسير يدرك احتياجاته، ويعي ظروف المرحلة، مردفاً "واثقون أن الأسرى سينتصرون من خلال خطواتهم".

وتابع "نحن لا نخاف على أسرانا الذين شكلوا بوصلة حقيقية للنضال"، مشددًا على أن "وباء كورونا" إضافة جديدة للتهديدات التي يتعرض لها الأسرى، مشيراً إلى أن الأسرى منذ اللحظة الأولى يواجهون الخطورة.

ولفت إلى أن النوايا كانت مبيتة من العدو من خلال سحب مقتنيات الأسرى، "فالاحتلال هو المتهم الأول في ما يحصل بالأسرى"، معتبراً أن العقل الصهيوني لن يستجيب لمؤسسات حقوق الإنسان إلا إذا شعر أنه أدخل في قفص الاتهام العالمي.

من جانبه، قال بسام المجدلاوي مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية لا يمكن للاحتلال أن يستجيب لمطالب الأسرى دون أن يكون هناك تحرك من الأسرى والشعب الفلسطيني ومساندتهم في خطواتهم.

وحمل المجدلاوي الاحتلال المسؤولية الكاملة في حال تفشي الفيروس داخل معتقلات الاحتلال، لافتاً إلى أن الهيئة نتابع عن كثب وعن طريق القيادة الفلسطينية وضع الأسرى.

وأكد أن هناك حالة خوف تنتاب الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهناك تعمد صهيوني ان يجتاح المرض سجونه.

وطالب المجدلاوي المنظمات الدولية بأن تقف إلى جانب الأسرى، وأن يكون للجانب الرسمي الفلسطيني موقف جاد وفعلي للجم الاحتلال وتوفير المواد اللازمة لتعقيم الغرف، داعياً إلى ضرورة الافراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال.