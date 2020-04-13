صرافات آلية في فيتنام تعمل على مدار ساعة وتصرف لمواطنيها مالاتتوقعه!

سجلت الصرافات الآلية العاملة في مدينة فيتنامية مهمة مختلفة عن باقي صرفات العالم التي تصرف الأموال ، حيث أصبحت تلك الماكينات تصرف كيسا يحتوي على كيلو ونصف من الأرز لعمال محتاجين أغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية.

هوانغ توان آن، رجل الأعمال وصاحب الفكرة، تبرع في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام.

تلك الآلات في مدينة هوتشي منه الفيتنامية تعمل طوال الوقت لكنها لا تصرف نقودا بل أكياسا من الأرز لتساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت فيتنام 262 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن، لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت في 31 مارس لمدة 15 يوما، أغلقت الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة وأصبح الآلاف مؤقتا دون عمل أو دخل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن "ماكينات صراف آلي للأرز" مماثلة أقيمت في مدن كبرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانغ.

وقال رجل الأعمال لوسائل الإعلام إنه أراد أن يشعر الناس بأنهم لا يزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد رغم المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها