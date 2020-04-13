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وفاة صديق مقرب من ترامب بكورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:53 - 13 ابريل 2020
دونالد ترامب.JPG دونالد ترامب.JPG
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توفي ستانلي تشيرا في أواخر السبعينات، أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

وكان ترامب، قد تحدث خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة.

مجلة "تايم" الأمريكية قالت إن تشيرا كان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره.

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.

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