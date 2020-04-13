الكويكب الضخم يقترب من الأرض وناسا تصفه "بالخطر المحتل"

يواصل الفلكيون تصوير كويكب ضخم يقترب من الارض ، حيث وصفته وكالة ناسا بأنه "خطر محتمل" كونة يتحرك بسرعة كبيرة في مسار قريب من الأرض.

وقال الفلكيون ان الكويكب لا يشكل أي تهديد للأرض وبدلا من ذلك، فإن تحركه يعد بفرصة عظيمة لعلماء الفلك لفحصه عن قرب بالنسبة للمعايير الفضائية، رغم انه حركة الكويكب تتسارع على نهج قريب من الارض.

وقال عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسي، رئيس مشروع التلسكوب الافتراضي، من المحتمل أن يكون الكويكب ساطعا بما يكفي في ليلة اقترابه الوثيق من الأرض، حتى يمكن رؤيته من خلال التلسكوبات والمناظير الأساسية.

وفي حديثه مع "إكسبريس"، أوضح أنه التقط صورة لصخرة الفضاء في 18 أبريل، من مرافق التلسكوب الفضائي في Ceccano، إيطاليا والتُقطت الصورة المدهشة عندما كان الكويكب على بعد زهاء 10 ملايين ميل (16.1 مليون كم) من الأرض.