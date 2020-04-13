مصر تكشف سبب تفشي "كورونا"

كشف أسامة هيكل وزير الإعلام المصري ، مساء أمس الأحد 12/4/2020 ، ان مصدر تفشي فيروس كورونا في مصر بدأ الشهر الماضي بسبب عدوى تسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر"، موضحا أن السيدة الأمريكية نقلت العدوى "إلى 56 شخصا، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".

وتابع: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى ، مشيرا إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض".

وأوضح هيكل، أن دخل قطاع السياحة انخفض إلى صفر لأول مرة، بعدما كان يتراوح من 900 مليون دولار إلى مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى خسارة قطاع الطيران من 2.5 إلى 3 مليار، منوهًا بامتداد الأزمة الاقتصادية.

وكانت وزارة الصحة ،أعلنت أمس عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة.

وقال بيان للوزارة، إن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل، كما تابع البيان أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065.