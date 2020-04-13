الشخرة : تسجيل حالة جديدة يرفع الاصابات بكورونا لـ273 و 36 إصابة غير مؤكدة في القدس

أكد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة اليوم الاثنين 13/4/2020 ، إن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا وصلت إلى 273 حالة بعد تسجيل حالة إصابة جديدة لشاب ثلاثيني من بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة، بالإضافة إلى 36 حالة من مدينة القدس غير مؤكدة.

وأضاف الشخرة خلال الإيجاز الصباحي لليوم الإثنين، إن المصاب من يعمل في مصنع الدواجن في منطقة عطروت الاستيطانية المقامة على أراضي القدس المحتلة.

وحول 36 حالة من مدينة القدس قال الشخرة إن العمل لا يزال جاريا على التأكد من صحتها، وسيتم الإعلان التفصيلي عن هذه الحالات خلال الإيجاز المسائي.

وبلغ عدد المتعافين 59 متعافي، وحالتين وفاة، فيما بلغ عدد الفحوصات الكلية 18250 عينة من كل فلسطين.

وحسب توزيع الإصابات قال الشخرة، إن عدد المصابين من الذكور بلغ 176، مقابل 94 من الأناث، وحول طبيعة الإصابات كان هناك 92 عاملا، وعدد المخالطين منهم 96 مخالط مصابين، وعدد المخالطين للوفود السياحية بلغت 56 مخالطا، فيما بلغ عدد المصابين من المسافرين 20 مسافرين وعائدون، خالطهم 9 حالات مخالطين مسافرين، بالإضافة إلى حالة أسير واحدة، وحالة إصابة في الطواقم الطبية.

وحول أعداد المواطنين في الحجر المنزلي في كل مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس والقطاع، قال الشخرة إن عددهم حاليا بلغ 20407 مواطنا، موزعين في كل من محافظات كالاتي:

جنين: 103 حالة .

طوباس: 162 حالة.

. نابلس: 2968 حالة

, القدس: 1178حالة

رام الله: 1434 حالة.

. أريحا: 203 حالات

. طولكرم: 1030 حالة

. الخليل: 10313 حالة

. بيت لحم: 100حالة

. سلفيت: 326حالة

. غزة: 737 حالة

وكشف الشخرة عن نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة الفلسطينية بفحص " العينات العشوائية" للعمال العائدين من إسرائيل على الحواجز ومناطق التماس، حيث أظهرت إصابة 16 حالة من أصل 3000 عينة