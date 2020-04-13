البزم: انتهينا من ترتيبات استقبال العالقين باجراءات وقائية كاملة والحجر لن يستثني أحداً

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين 13/4/2020، انتهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال العالقين على معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق إجراءات وقائية كاملة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، أن قطاع غزة سيستقبل اليوم أولى دفعات العالقين عبر معبر رفح، حيث أتمت وزارته كافة الترتيبات بهذا الشأن ومراكز الحجر لكافة المواطنين.

يذكر، أن إجراءات طارئة تتبعها الحكومة بغزة خشية تفشي "فيروس كورونا" في قطاع غزة، خاصةً من مخاوف إصابة المسافرين بالفيروس قبل عودتهم، فكانت الحاجة لحجرهم صحياً للتأكد من سلامتهم.

وبين في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه سيتم نقل المواطنين العائدين من معبر رفح مباشرة لمراكز الحجر في إطار الإجراءات الوقائية، حيث سيتم نقلهم لمواقع مختلفة لمراكز الحجر من الفنادق، والمستشفى التركي.

ولفت البزم إلى أن المستشفى التركي من ضمن مراكز الحجر حيث سيكون لمن يحتاج رعاية خاصةً المرضى التي تناسب حالتهم.

وحول ما إذا كان الحجر سيكون لكافة العائدين، قال البزم:" الحجر الصحي سيكون لكافة العائدين بدون استثناء، حيث أن الأمر ليس فيه مقامات، كونه حماية للشخص وكل الناس، فالأمر خطير.

وفيما يتعلق بأعداد المحجورين، أضاف البزم: غادر الحجر الصحي 1300 من المواطنين، خلافاً للعاملين في المراكز، فيما لازال 600 آخرين في مراكز الحجر، موضحاً أنه سيكون لديهم قدرة على استيعاب البقية.

ولفت البزم، إلى أن وزارته وكافة الجهات الحكومية، استفادت من التجارب السابقة، حيث تقوم بإجراءات أدق وجهزت طواقمها بإمكانيات أخرى إجراءات وقائية جديدة، بمتابعة الحالات وفق إجراءات وقائية كاملة.

وحول طبيعة ومراحل عودة العالقين، ذكر البزم، أن عودة العالقين ستكون وفق الكشوفات لتتمكن وزارة الداخلية من السيطرة على الأعداد للحفاظ على صحتهم، وذلك تم بالاتفاق مع المصريين لحصر الأعداء الموجودة في مصر وتسجيل البيانات المطلوبة وأرقام الهواتف والأمتعة ومن سيستلم الأمتعة.

ونوه إلى أنه سيتم تعقيم الأمتعة لمدة 3 أيام وتسليمها لذويهم، فيما سيكون على العائد أن يحمل حقيبة مستقلة لمقتنياته التي سيأخذها معه للحجر الصحي.

وأوضح البزم، أن هيئة المعابر والحدود حاولت اتخاذ كافة التدابير اللازمة من إجراءات كاملة متكاملة، بتنسيق كامل مع مصر في كل التفاصيل، حيث تم التواصل على كل مواطن وابلاغه بموعد وصوله لمعبر رفح وقطاع غزة.

وتابع البزم:"نريد عودة سليمة وآمنة لكافة العالقين"، معرباً عن أمله أن تتم الأمور على خير وفق الترتيبات التي تم وضعها بهذا الشأن.