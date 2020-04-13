ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 13 من أبريل/ نيسان يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

الأسير شادي غالب محمد أبو شحذم (38 عامًا) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير موسى إبراهيم موسى حسين (36 عامًا) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 11 عاماً في السجون الصهيونية.

الأسير أحمد علي محمود أبو خضر (39 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا وستة أشهر، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ناصر محمود أحمد عويص من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير حمزة عمر عبد الفتاح شمارخة من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير جمعة إبراهيم عيسى عزام (50 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع، المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون الصهيونية.