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إصابات "كورونا" حول العالم تقترب من الـ2 مليون ..أمريكا تتصدر ويليها اسبانيا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:46 - 13 ابريل 2020
كورونا غزة كورونا غزة
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ارتفعت اجمالي الاصابات بفيروس كورونا حول العالم اليوم الاثنين 13/4/2020 ، الى  1.850.527 لتقترب من عتبة ال2 مليون والوفيات 114.245

وقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ان الولايات المتحدة تتصدر القائمة حيث عدد الإصابات وبلغت 557571

وإسبانيا في المرتبة الثانية 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686

وسجلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612

في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، غالبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300

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