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إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين وتوغل في اراضي المواطنين شمال القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:34 - 13 ابريل 2020
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أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 13/4/2020، النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية شمال قطاع غزة، فيما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

فقد فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

كما توغلت 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق البلدة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

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