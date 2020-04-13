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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ارتفاع اسعار النفط بعد اتفاق "أوبك" التاريخي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:30 - 13 ابريل 2020
اوبك اوبك
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شهدت اسعار النفط ارتفاعاً اليوم الاثنين 13/4/2020 ، بعد اتفاق اوبك والاتفاق على خفض تاريخي للانتاج .

وعند الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل..

وكانت دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية،  أعلنت مساء أمس الأحد 12/4/2020  عن "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

وستقوم مجموعة دول نفطية ووفقا للاتفاق بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل2022

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