"الجهاد" تختتم توزيع طردواً غذائية وصحية على الأسر المستورة  بغزة

اختتمت لجنة المؤسسات والعمل الخيري بدائرة المنظمات الشعبية والأهلية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 12/4/2020، مشروع توزيع طرود غذائية وصحية، على الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، من أجل التخفيف عنها في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا.

وأوضح مسؤول اللجنة أ. منذر عزام، أن هذا المشروع الذي استهدف مئات الأسر في مناطق متفرقة من القطاع، يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا جراء الحصار الإسرائيلي الغاشم والمفروض منذ 14 عاماً، والذي تفاقمت تداعياته الكارثية منذ جائحة "كورونا".

وأكد عزام أن هذا المشروع يأتي تعزيزا لثقافة التكافل الاجتماعي التي تتبناها حركة الجهاد الإسلامي من خلال مشاريعها الاجتماعية الرائدة لتعزيز صمود شعبنا وإسناده في مواجهة كل التحديات بما فيها جائحة "كورونا" التي باتت تشكل وباءً عالمياً يهدد البشرية جمعاء.

وشدد عزام على أن لجنة المؤسسات والعمل الخيري، وبالرغم من قلة الإمكانات وعِظم التحديات، إلا أنها لن تألو جهدا في العمل من أجل تنفيذ المزيد من المشاريع الإغاثية ومدّ يد العون لأبناء شعبنا والوقوف بجانبهم في هذه المحنة.

ودعا عزام الخيّرين والميسورين من أبناء شعبنا بالالتفات إلى الشرائح المهمشة من مجتمعنا وتقديم يد المساعدة والعون لهم حتى يتمكنوا من التغلب على الصعوبات المعيشية التي يمرون بها لتعزيز صمودها.

بدورهم، ثمّن المستفيدون من المشروع الإغاثي جهود القائمين عليه، مقدّرين عالياً الدور المجتمعي والإنساني الكبير الذي تؤديه حركة الجهاد الإسلامي بأذرعها كافة لخدمة شعبنا.