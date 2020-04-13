وفيات كورونا في الولايات المتحدة في انخفاض لتسجل 1514 حالة وفاة

سجلت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل وفاة 1514 حالة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقالت جامعة جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة سجلت بالامس 1920 حالة وفاة بينما احصت 2108 حالات وفاة الجمعة
23:19 - 04 ابريل 2020
17:43 - 30 مارس 2020
00:04 - 31 مارس 2020
00:02 - 02 ابريل 2020
21:08 - 04 ابريل 2020
00:00 - 31 مارس 2020
00:33 - 01 ابريل 2020
00:33 - 06 ابريل 2020
17:11 - 05 ابريل 2020
00:04 - 03 ابريل 2020
12:28 - 03 ابريل 2020
00:27 - 04 ابريل 2020
23:50 - 04 ابريل 2020
13:03 - 08 ابريل 2020
22:48 - 10 ابريل 2020
14:34 - 07 ابريل 2020
21:24 - 01 ابريل 2020
16:27 - 08 ابريل 2020
12:30 - 31 مارس 2020
13:37 - 11 ابريل 2020
12:57 - 30 مارس 2020
13:09 - 07 ابريل 2020
10:49 - 06 ابريل 2020
12:39 - 30 مارس 2020
14:51 - 01 ابريل 2020
00:52 - 01 ابريل 2020
13:50 - 05 ابريل 2020
22:36 - 31 مارس 2020
16:23 - 07 ابريل 2020
13:18 - 06 ابريل 2020
12:32 - 30 مارس 2020
19:21 - 30 مارس 2020
21:13 - 08 ابريل 2020
10:19 - 31 مارس 2020
09:37 - 08 ابريل 2020
08:54 - 06 ابريل 2020
21:40 - 04 ابريل 2020
11:16 - 05 ابريل 2020
21:40 - 04 ابريل 2020