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وفيات كورونا في الولايات المتحدة في انخفاض لتسجل 1514 حالة وفاة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:39 - 13 ابريل 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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سجلت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل وفاة 1514  حالة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة سجلت بالامس 1920 حالة وفاة بينما احصت 2108 حالات وفاة الجمعة

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