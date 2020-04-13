وفيات كورونا في الولايات المتحدة في انخفاض لتسجل 1514 حالة وفاة

سجلت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل وفاة 1514 حالة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة سجلت بالامس 1920 حالة وفاة بينما احصت 2108 حالات وفاة الجمعة