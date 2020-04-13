أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 13/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

وتمنت الإدارة العامة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة العامة أن حالة الطرق في قطاع غزة الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وفي حالة وقوع الحوادث، دعت السائق أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن دائرة تحقيقات حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة وصفت بالخطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.