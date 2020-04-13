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لمكافحة كورونا

تركيا تنهي حظر التجول عن 31 ولاية وليومين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:13 - 13 ابريل 2020
المساجد في تركيا المساجد في تركيا
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انهت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين 13/4/2020 ، حظر التجول عن 31 ولاية لمدة يومين ، ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا.

وقالت الوزارة  خلال بيان لها ان حظر التجوال انتهى اعتبارا من الساعة 24.00  فجر اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي.

وشمل حظر التجول كلاً من أنقرة، اسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق ووان.

وكانت وزارة الداخلية  اتخذت إجراءات قضائية وإدارية بحق 24 ألفا و88 شخصا خرقوا حظر التجوال

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