طقس فلسطين 13/4/2020: ارتفاع للحرارة

يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين 13/4/2020، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة.

ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ نسبيا في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما طقس فلسطين يوم الثلاثاء يكون غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما سيكون طقس فلسطين الأربعاء غائماً جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .