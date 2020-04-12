وفاة سيدة فلسطينية مُصابة بـ"كورونا" من بلدة طمرة بالداخل المحتل

توفي، مساء اليوم الأحد، فلسطينية تبلغ من العمر (90 عامًا) من مدينة طمرة بالداخل المحتل، بعد إصابتها بأيام بفيروس كورونا.

وقالت مصادر محلية، إن الحاجة سميحة عبد القادر ذياب، البالغة من العمر 90 عاما من مدينة طمرة بالداخل المحتل توفيت في مستشفى "رمبام" في حيفا، بعد أيام من اصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

وحسب المصادر المحلية، فقد دخلت ذياب دخلت المستشفى بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليها، حيث أثبتت الفحوصات إيجابية حالتها.

يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الأولى لفلسطينيي الداخل المحتلة، فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، أمس السّبت، إلى 312 مصابًا، بزيادة 34 حالة عن الجمعة الماضي.

ووفقًا لمعطيات "الهيئة العربية للطوارئ"، تتوزع الإصابات على النحو الآتي: جسر الزرقاء 31 مصابا، أم الفحم 28 مصابا، دبورية 22 مصابا، باقة الغربية 18 مصابا، وأخيرًا فجت المثلّث وطمرة بـ16 إصابة لكل منهما.

وارتفعت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم الأحد، إلى 103 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين، فيما ارتفعت أعداد الإصابات إلى 11.145 إصابة بعد تسجيل 360 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة.