تردد باقة قنوات mbc ام بي سي كاملة 2020

شاهد نت تردد قناة ام بي سي MBC الجديد 2020،يمكنكم الآن ضبط رموز ترددات قنوات ام بي سي السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث زاد البحث على تردد قناة ام بي سي الفضائية الجديد وهي كالتالي: تردد قناة ام بي سي بوليود mbc وتردد قناة ام بي سي Mbc مصر وتردد قناة ام بي سي MBC 2 وتردد قناة ام بي سي برو سبورت وتردد قناة ام بي سي mbc 3 وتردد قناة ام بي سي mbc دراما، وتردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وتردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي 1 وتردد قناة ام بي سي 4 وتردد قناة ام بي سي 5 وتردد قناة ام بي سي ماكس .
وتعد قنوات ام بي سي من أهم شبكات القنوات الفضائية على الساحة الإعلامية في الوقت الحالي، والتي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية، وكل فترة نقوم بتحديث ترددات قناة ام بي سي أولا بأول.
وتصدر محرك البحث حول تردد قناة ام بي سي على مواقع الانترنت، حيث يبحث عشاق قنوات ام بي سي MBC عن تردداتها وذلك نظراً للمحتوى الرائع التي تقدمه مجموعة قنوات ام بي سي مباشر.
ترددات قناة ام بي سي MBC الجديد 2020
تردد قناة ام بي سي 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
12015
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
رأسي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
رأسي
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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938 – 11470
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة MBC MAX
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11560
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة ام بي سي اكشن
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11476
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
12284
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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تردد ام بي سي دراما
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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تردد ام بي سي mbc 5
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11559
|
27500
|
عمودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تردد قناة ام بي سي بوليود
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
أفقي
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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11470
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11559
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.
|
القمر
|
التردد
|
FEC/SR
|
الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
HD