بالتفاصيل.. اعفاء المستفيدين من قروض التنمية الاجتماعية بالسعودية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن اعفاء المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية من الفئات الأشد حاجة؛ من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الاعاقة، وكبار السنّ.

وقد أعلن إبراهيم الراشد هو الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعيّة عن هذه البشرى وقد وضح بنك التنمية الاجتماعية تفاصيل القرار.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية مبادرة تأجيل أقساط الأسر المنتجة، وكشف بنك التنمية الاجتماعية عن آلية الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط الأسر المنتجة .

وكان بنك التنمية الاجتماعية اعتمد قبل عدة أيام برنامجًا للدعم يشمل مشاريع الأسر المنتجة بتأجيل سداد أقساط مشاريع الأسر المنتجة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أبريل 2020 مع تقديم حوافز تشجيعية بخصم 25% من قيمة كل قسط للمنتظمين في السداد.

ونقدم لكم آلية الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط التي اعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية، حيث تلقى بنك التنمية الاجتماعية استفساراً من أحد المواطنين المقترضين عن آلية تأجيل الأقساط، وأوضح بنك التنمية الاجتماعية هذه الآلية وهي كالتالي:



آلية تأجيل الأقساط في بنك التنمية الاجتماعية

حسب بنك التنمية الاجتماعية فقد أقر البنك تمديد فترة السماح لمدة ٦ أشهر إضافية للمنشآت التي تم تمويلها في عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ فقط وسوف يتم إضافتها آليًا وبدون أي أجراء مطلوب من العميل.

وقال البنك إن ذلك يأتي مساندة من بنك التنمية الاجتماعية للعملاء ومستفيدي النقل والتوصيل التشاركي وتقديرًا منا لأدوارهم المميزة في أزمة كورونا الحالية.

وتأتي إجراءات بنك التنمية الاجتماعية استجابة لموافقة ملكية بإعفاء المقترضين من تسديد القروض بسبب الأوضاع الاقتصادية، مع العلم أن عملاء البنك هم من الفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة وكبار السن.