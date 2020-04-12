ترامب: انخفاض عدد الأسرّة الفارغة من المرضى يتزايد مؤشر جيد جدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن عدد مرضى فيروس كورونا في مستشفيات ولاية نيويورك، التي تتصدر الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإصابات والوفيات بالعدوى، آخذ في الانخفاض.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "مؤشر جيد جدا هو أن عدد الأسرة الفارغة في المستشفيات يتزايد، وأرسلنا 418 طبيبا وممرضا ومعالجا تنفسيا من المستشفى العائم Comfort ومركز مؤتمرات Javits إلى المستشفيات في مدينة نيويورك والولاية، وعدد الأسرة أكثر الآن مما كان مطلوبا. هذا جيد!".

ووصل عدد الاصابات بفيروس كورونا في أمريكا 180 ألفا، وارتفع عدد الوفيات إلى 8.6 ألف، وذلك في بلد يحتل المركز الأول عالميا من حيث معدلات الوفيات (أكثر من 20.5 ألف) والإصابات (أكثر من 526 ألفا) بالعدوى.