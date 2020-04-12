الاحتلال يسمح بدخول جهاز لفحص فيروس كورونا إلى قطاع غزة

سمحت الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاحد، بإدخال أجهزة طبية متطورة لفحص فيروس "كورونا" إلى قطاع غزة.

وقال ما يسمى منسق الكيان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن، إنه تم إدخال جهاز PCR لاختبار فيروس كورونا في قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وأضاف أبو كميل: " كانت هناك حاجة لجهاز PCR للنظام الصحي في قطاع غزة ، من أجل مضاعفة عدد الاختبارات لتحديد فايروس كورونا".

وجي في بيان المنسق: "وافقت منظمة الصحة العالمية على التبرع بعشرات الآلاف من الدولارات لشراء الجهاز من الأردن، وانه سيتم إرسال الجهاز إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة، والذي يمكن من خلاله فك شفرات العينات واكتشاف الفايروس، مما يسمح بمضاعفة عدد الاختبار في قطاع غزة على الفور".

إلى جانب ذلك، تبرعت منظمة الصحة العالمية أيضًا بـ 500 مجموعة اختبار وكواشف دخلت إلى قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة في غزة، وصول جهاز فحص مخبري PCR من خلال مؤسسة رحمة العالمية، وتوفير كمية تقدر ب 5 كتات من مواد الفحص لفيروس كورونا وقد وصلت الان من الأردن الى مقر المنظمة في القدس وبانتظار وصولها الى قطاع غزة.