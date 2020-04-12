فرنسا تسجل ارتفاعًا في عدد الوفيات إلى 561 حالة

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، ارتفاعًا في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 561 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
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