طولكرم: إغلاق صالوني حلاقة وضبط 4 مركبات لمخالفتهم حالة الطوارئ

أغلقت الشرطة، اليوم الأحد، صالوني حلاقة، وضبطت أربع مركبات لعدم التزامهم بالإغلاق ومخالفتهم لتعليمات الطوارئ في طولكرم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة طولكرم وأثناء عمل الجولات التفقدية داخل بلدات المحافظة قامت بضبط أربع مركبات وألقت القبض على شخصين من أصحاب صالات الحلاقة لمخالفتهم تعليمات الطوارئ، وقامت بإغلاقها واحضارهم من أجل إحالتهم لجهات الاختصاص.

واكدت انه تم التحفظ على الأشخاص الستة وإحالتهم الى قسم تحقيقات الشرطة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.