7 حالات وفاة جديدة في السعودية

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في السعودية، وبلغ 59 حالة وفاة، بعد رصد سبع وفيات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 761.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تمديد العمل بحظر التجول حتى إشعار آخر، بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن العاهل السعودي قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.