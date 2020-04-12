انجلترا: وفاة 657 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا

أعلنت انجلترا اليوم الأحد، وفاة 657 شخصاً جديدا بسبب فيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

وبحسب السلطات البريطانية فإن الإحصاء الذي قدمته الخدمة الصحية الوطنية الوفيات في أسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. ومن المقرر إصدار إحصاء مجمع لجميع مناطق المملكة المتحدة في وقت لاحق.

وأعلنت المستشفيات في بريطانيا السبت 657 وفاة إضافة إلى 9875 حالة وفاة سابقة بمرض كوفيد-19.

وفي حين يبدو أن عدد الحالات الجديدة والعلاج في المستشفيات قد استقر، فإن الوفيات لا تزال في ارتفاع.