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تردد قناة سكاكر 24 السورية للأطفال 2020 على نايل سات و عرب سات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:45 - 12 ابريل 2020
قناة سكاكر قناة سكاكر
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يبحث الكثيرون عن أحدث تردد معتمد ورسمي لقناة سكاكر 24 السورية ، والمتخصصة بعرض أفلام الكارتون للأطفال طيلة ساعات اليوم، بالاضافة لعدد كبير من البرامج والأفلام الخاصة بالأطفال، ضمن خطة برامجة مميزة.

فقد أطلقت وزارة الإعلام السورية أول قناة خاصة لـ الأطفال ، تحت اسم ” سكاكر 24 ” ، لتكون هذه القناة هي الأولى من نوعها في سوريا في عام 2019، على تردد القناة هو 11177 / H.

"قناة سكاكر" متخصصة بالأطفال تتضمن" الأعمال الكرتونية القديمة التي تحتوي قيم هادفة "، بالاضافة الى "أفلام عالمية مدبلجة أو مترجمة" أبرزها ميكي ماوس وسندريلا والعديد من الأفلام.

يمكنكم ضبط الترددات الرسمية الخاصة بقناة سكاكر 24 للأطفال، على الترددات التالية :-

ترددات قناة سكاكر 24 :-

11177

H

بعامل ترميز 27500 .

أو على القمر لنايل سات :-

11179

11180

أو على قمر العرب سات :-

21054

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