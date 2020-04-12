قلقيلية: نصب ممر للتعقيم الآلي في مدخل الحجر الصحي

نصبت محافظة قلقيلية ومديرية الصحة، اليوم الأحد، ممرا للتعقيم الآلي على مدخل مدرسة القلب الكبير، التي تعد مكانًا للحجر الصحي في المحافظة.

وقال رافع رواجبة محافظ بلدية قلقيلة، إن الممر اجراء احترازي تتخذه المحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مبينًا أن شركة لتصنيع الماكينات بالمحافظة نجحت بصناعة الممر، وتبرعت به لصالح المدرسة لحماية العاملين من الاصابة بالعدوى.

من جانبه، قال مدير صحة قلقيلية حسام ولويل إن الممر يأتي على هيئة غرفة بطول متر ونصف، وعرض متر واحد، وارتفاع مترين.

وأضاف أن الممر يعمل بنظام الحساسات حيث يعمل على تعقيم الداخل من الممر بشكل آلي ودون الحاجة للتعقيم اليدوي، لضمان سلامة العاملين.

من جهته، أكد صاحب الشركة المنتجة مهدي الشريف أن الممر تم تصميمه وفق مواصفات وجودة ممتازة، وتلبي الحاجة للتعقيم الكامل للجسم، مضيفا أنهم سيصنعون المزيد من الممرات لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.