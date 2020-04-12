القدرة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والحالات الأربعة بوضع صحي مستقر

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الاحد، عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القطاع، موضحَا أن الحالات الأربعة المصابة بوضع صحي مطمئن ومستقرة.

وأوضح القدرة في مؤتمر الايجاز الصحفي في مركز الاعلام والمعلومات الحكومي، أن الوزارة اتمت كافة الترتيبات الصحية لاستقبال القادمين الى قطاع غزة، وإجراءات استضافتهم 21 يوماً، وهي قابلة للزيادة في مراكز الحجر الصحي.

وبيّن ان جميع العائدين إلى القطاع سيستلمون كمامات واقية قبل دخولهم الى صالة الوصول وسيتم الفحص الحراري للجميع، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأشار القدرة، إلى ان وزارة الصحة خصصت فريق طبي لمعاينة وفرز الحالات المرضية في صالات المعبر، كما وفرت سيارات اسعاف لنقل الحالات للاماكن المخصصة لحجر المرضى العائدين.

ولفت إلى انه سيتم إعطاء العائدين ارشادات وتعليمات الوقاية والسلامة خلال فترة الحجر الصحي ليشكلوا بوعيهم صمام امان لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وقال القدرة :"إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تتابعان سلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا".

وأضاف :"أن وزارة الصحة تتابع صحياً 632 مستضاف داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة".

وبخصوص تجهيزات مستشفى الصداقة التركي، أكد القدرة، أنه تم الانتهاء من تجهيزات مستشفى الصداقة التركي لاستقبال الحالات المرضية التي تحتاج الى متابعة صحية مباشرة.

وذكر أن وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية اطمئنا على جهوزية مراكز الحجر الصحي، التي ستيتم وضع المستضافين خلال فترة الحجر21 يوماً فيها، مشيرُا إلى ان فترة الحجر قابلة للزيادة وفقاً للتقديرات الصحية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الطبية الدولية، قال :"إن جهود وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تكللت بتوفير جهاز فحص مخبري PCR من خلال مؤسسة رحمة العالمية".

وأضاف المتحدث، أن الوزارة تنتظر وصول كمية تقدر ب 5 (كتات) من مواد الفحص لفيروس كورونا وهي في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من الأردن، وستصل القطاع خلال الساعات المقبلة.

وشدّد القدرة، على أن الوضع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي, كما وناشد جميع الدول المؤسسات المعنية باتخاذ خطوات أخلاقية وإنسانية لدعم وزارة الصحة بكميات كافية من مواد الفحص والمتطلبات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ودعا كافة المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر واقتصار التحرك إلا للضرورة وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع.