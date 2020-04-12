تعرف على حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم اليوم الاحد 12\4\2020

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حصد مئات الآلاف من الأشخاص في العالم، منذُ ظهوره لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية ديسمبر الماضي، ما استدعى سلطات الدول لفرض مزيد من التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الوباء.

وأودي كورونا بحياة قرابة 109307 شخصًا وإصابة ما يزيد عن مليون و700 ألف حالة، في 193 دولة، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وكالة فرانس برس.

العدد الهائل من الوفيات والإصابات في دول العالم، فرض على دول عدة مزيد من الرعاية الصحية وضبط الإجراءات الإلزامية بما فيها الحجر المنزلي لاحتواء الفيروس، ومنع تفشيه، لأنه يسبب انتكاسة كبيرة لها عقب انتشاره.

وفق أحدث إحصائية، فإن أعداد المتعافين بلغت 359200، بينما لا يزال كورونا يهدد الأشخاص من فئات كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

وتعد الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضررًا من جائحة كورونا (كوفيد-19)، إذ بلغت حصيلة الوفيات فيها حتى الآن 20608 وفاة، وإصابة 530006 شخص، بينهم تعافى 32110.

أما الدولة الثانية التي لا تقل تضررًا وهي إيطاليا، حيثُ وصلت اعداد الضحايا فيها إلى 19468 وفاة، وإصابة 152271 شخص.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة، وفيها توفى نحو 16972 شخص جراء الوباء القاتل، وإصابة 129654 حالة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا وبلغت فيها 13832 وفاة، وإصابة 129654.



ولن يقتصر الوباء على تلك الدول، إذ انضمت المملكة المتحدة (بريطانيا) إلى قائمة الدول الموبوءة بعد أن وصل اعداد الوفيات فيها إلى 9875 وفاة، وإصابة 78991.

أما بلد منشأ فيروس كورونا الجمهورية الصينية، سجلت 3339 وفاة، وإصابة 82052 إصابة، منذُ ظهور الفيروس فيها خاصة في مقاطعة ووهان، وشفي قرابة 77575 رجل صيني من الفيروس.

وفي قارة أوروبا، بلغ مجموع وفيات المتأثرين بالفيروس إلى 75018 وفاة، وإصابة قرابة 909769 حالة، بينما بلغ مجموع الوفيات في قارة آسيا 4878 وفاة، وإصابة 137072 حالة، وفي أفريقيا 742 وفاة من أصل 13697 إصابة.

وتتوالى إحصاءات كرونا حول العالم في ازدياد، حيث وصلت اعداد الوفيات لنحو 21286 وفاة، من اصل 553203 إصابة، وفي الدول العربية جمعاء 4768 وفاة، وإصابة 98400 حالة.

أعراض فيروس كورونا :

وأكدت الدراسات الحديثة العلمية أن اعراض فيروس كورونا تتوزع على النحو التالي:

الحمى.

صداع.

ارتفاع درجات الحرارة.

سعال.

ضيق التنفس.

وتبلغ مدة حضانة الفيروس داخل الجسم إلى 20 يومًا، في حين لم تتوصل الدول العظمى إلى انتاج لقاح مضاد قادر على التغلب على الوباء، سوى الاكتفاء بالاختبارات السريرية.