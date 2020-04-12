سجن مواطنين بعد تجاوزهما قانون الطوارئ في جنين

أصدرت محكمة الصلح في مدينة جنين، اليوم الاحد، حكمًا بالسجن الفعلي لمواطنين اختراقا قانون الطوارئ المطبق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وسائل إعلام جديدة، أن محكمة الصلح حكمت ضد المواطنين بالسجن الفعلي لمدة عام على، مع دفع غرامية مالية لكل واحد بقيمة ألفي دينار اردني.

وشدّدت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق، بأن من يتجاوز الإجراءات الصادرة حول منع تفشي فيروس كورونا في الضفة المحتلة، سيقع تحت طائلة المسؤولية القانوينة.

مدير عام الرعاية الأولية برام الله د. كمال الشخرة، أعلن اليوم الاحد 12/4/2020، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد إلى 268 حالة.