الشرطة تتلف مئات الكيلوات من "البطيخ" الفاسد في رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، إتلاف الشرطة مئات الكيلوات من البطيخ الفاسد، خلال جولة تفقدية داخل السوق المركزي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الداخلية، أن الشرطة وبالتعاون مع موظفي بلدية رفح تمكنوا من ضبط قرابة 650 كيلو من البطيخ الفاسد غير صالح للأكل، حيثُ يظهر عليه علامات العفن الداخلي والظاهري.

وبيّنت أن الشرطة تواصلت مع جهات الاختصاص لفحص ثمار البطيخ، ليتبين فيما بعد أنه فاسد.

أشارت الداخلية، إلى أن التاجر المشتكى عليه تم أخذ الإجراءات القانونية بحقه، وتقديمه لجهات الاختصاص لإجراء العمل اللازم.